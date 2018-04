Börse in Frankfurt : Dax schwächelt wieder

Der Dax hat nach zwei Handelstagen mit Gewinnen wieder etwas geschwächelt. Zwar hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entspannt, und anders als jüngst befürchtet plant China auch keine Abwertung des Yuan.

von dpa

11. April 2018, 09:34 Uhr

Doch die Blicke der Anleger richten sich zur Wochenmitte nun auf die US-Inflationsdaten, die am Nachmittag anstehen. Kurz nach dem Börsenbeginn sank der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 12 358,60 Punkte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verlor 0,13 Prozent auf 25.782,65 Punkte. Der Technologieindex TecDax büßte 0,38 Prozent auf 2578,23 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,35 Prozent auf 3426,82 Punkte abwärts.

Am stärksten beachtet wird aktuell die Aktie der Deutschen Telekom, die an der Dax-Spitze um 3,5 Prozent zulegte. Die Tochter T-Mobile US hat dem «Wall Street Journal» zufolge die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint wieder aufgenommen. Sollte ein Zusammenschluss erfolgen, so sehen die Analysten der US-Großbank JPMorgan die Telekom klar im Vorteil.