Börse in Frankfurt : Dax setzt Erholung dank Dow-Rekord fort

Die US-Börsenrally am Donnerstag hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt mutiger gemacht.

Frankfurt/Main | Hinzu kamen starke Wirtschafts- und Stimmungsdaten aus Deutschland: So stieg die Industrieproduktion im März stärker als erwartet, und zugleich stieg auch die Zuversicht in der Branche im April laut dem Ifo-Institut weiter. Die deutsche Exportwirtschaft blieb zudem auf Erholungskurs. Der Dax legte im frühen Handel am Freitag um 0,78 Prozent auf 15....

