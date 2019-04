Börse in Frankfurt : Dax stagniert

Dem Dax fehlen nach der guten Entwicklung der vergangenen Monate vorerst Impulse für einen weiteren Anstieg.

von dpa

30. April 2019, 15:02 Uhr

Am Nachmittag notierte er 0,04 Prozent im Minus bei 12.323,51 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,16 Prozent auf 26.115,22 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,08 Prozent auf 3499,19 Zähler nach unten.

Am deutschen Aktienmarkt mussten die Anleger eine Zahlenflut verarbeiten: Allein aus dem Dax gab es Geschäftsergebnisse der Deutschen Börse, der Lufthansa und von Beiersdorf, begleitet von den Berichten etlicher Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe.

Die Deutsche Börse steigerte das Ergebnis im ersten Quartal trotz des für den Börsenbetreiber eher mauen Aktienmarktumfelds überraschend deutlich.

Die Aktien zählten mit mehr als einem Prozent Plus zu den Favoriten der Anleger im Leitindex. Beim Konsumgüterhersteller Beiersdorf konnten sich die Anleger über einen Kurszuwachs von fast zweieinhalb Prozent und den Dax-Spitzenplatz freuen.

Derweil büßten die Titel der Lufthansa knapp zwei Prozent ein. Die Fluggesellschaft strich mit der Vorlage der vollständigen Quartalszahlen die Wachstumspläne für Eurowings weiter zusammen.

Bester Wert im MDax war Nemetschek: Dank des starken Umsatzwachstums zogen die Aktien des Bausoftwareherstellers um fast sieben Prozent an und erreichten ein Rekordhoch.

Dagegen sackten die Aktien von Knorr-Bremse nach dem überraschenden Abschied von Unternehmenschef Klaus Deller um knapp sieben Prozent ab. Ein Börsianer sprach von einem «überraschenden Führungswechsel» und verwies auf den guten Lauf der Aktie. Als Grund für Dellers Ausscheiden nannte das Unternehmen unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit.

Aus dem Nebenwerte-Index SDax stach Ceconomy mit einem Kurssprung von fast elf Prozent heraus. Der Mutterkonzern der Elektronikketten Media Markt und Saturn will mit dem Abbau Hunderter Stellen, einem strafferen Geschäft und schlankerem Management zu profitablem Wachstum zurückkehren.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,08 Prozent am Vortag auf minus 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 142,69 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,33 Prozent auf 164,87 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1223 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1150 (Freitag: 1,1133) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8969 (0,8982) Euro gekostet.