Börse in Frankfurt : Dax startet im Minus - Eurokurs belastet

Damit knüpfte er an seine Schwäche vom Vortag an, nachdem er in der vergangenen Woche unter dem Strich noch deutlich zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,61 Prozent auf 24 983,46 Punkte.

Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,38 Prozent auf 2298,85 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,35 Prozent auf 3504,21 Punkte.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 09:37 Uhr