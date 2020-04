Börse in Frankfurt : Dax startet mit deutlicher Erholung

Erfreuliche Geschäftszahlen der Deutschen Bank und von Bayer sowie positive Impulse aus Übersee haben den Dax am Montag angetrieben.

von dpa

27. April 2020, 09:30 Uhr

Nach der schwachen Vorwoche zog der deutsche Leitindex im frühen Handel um 2,27 Prozent auf 10.570,83 Punkte an. Am Freitag hatte sich bereits die Wall Street stark ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,70 Prozent auf 22 619,78 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann gut 2 Prozent.