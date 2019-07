Börse in Frankfurt : Dax startet zögerlich in ereignisreiche Woche

Das Zögern der Anleger vor einer ereignisreichen Woche hat den Dax im frühen Handel gebremst. Nach schwächerem Start schaffte es der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde aber immerhin knapp mit 0,05 Prozent ins Plus auf 12.425,89 Punkte.

von dpa

29. Juli 2019, 10:45 Uhr

Der Index der mittelgroßen Werte MDax legte um 0,27 Prozent auf 26.294,48 Punkte zu. In den kommenden Tagen stehen die Quartalsergebnisse etlicher Dax-Schwergewichte auf der Agenda, ab Dienstag wird eine US-Delegation um den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in China zu Gesprächen im Handelsstreit erwartet und am Mittwoch rückt die US-Notenbank Fed in den Mittelpunkt.

«Die Fed hat in dieser Woche den Joystick in der Hand», sagte der Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die erste US-Zinssenkung seit mehr als zehn Jahren gilt angesichts von Konjunktursorgen wegen des Handelsstreits als ausgemachte Sache, fraglich ist aber das Ausmaß. Laut Reid sind 0,25 Prozentpunkte eingepreist, aber 0,50 Punkte möglich. Im Fokus stünden außerdem die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell wegen der Signalwirkung für die künftige Geldpolitik.

Die Aktien der Deutschen Börse waren im Dax mit minus 1,7 Prozent der größte Verlierer. Der Frankfurter Börsenbetreiber wird in seinem Expansionsdrang gestört vom Londoner Konkurrenten LSE, der Gespräche über eine Fusion mit dem Finanzdatenanbieter Refinitiv bekanntgab. Besser erging es den Aktionären der Deutschen Telekom, deren Aktien 3,4 Prozent an Wert gewannen. Sie folgen damit der Nachricht vom Freitagabend, wonach die geplante Fusion der US-Tochter T-Mobile mit dem Wettbewerber Sprint unter Auflagen die Zustimmung der Wettbewerbshüter erhält.

Im MDax gab es am Montag Zahlen von Siemens Healthineers zu verarbeiten. Am Markt war von gemischten Resultaten die Rede, die aber dann doch nicht so schlecht ausgefallen seien wie es die zuletzt etwas pessimistischer gewordenen Erwartungen suggeriert hätten. Delivery Hero setzten im MDax aber noch etwas drauf und stiegen um 7,8 Prozent. Sie profitierten von Branchenfantasie wegen eines sich anbahnenden Zusammenschlusses der niederländischen Lieferando-Mutter Takeaway.com und des britischen Wettbewerbers Just Eat.