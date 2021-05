Börse in Frankfurt : Dax startet zum Wochenausklang mit leichten Gewinnen

Der Dax ist am Freitag auf ein versöhnliches Ende einer mäßigen Woche zugesteuert.

Frankfurt/Main | Am Vormittag stieg der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15.478,20 Punkte. Damit könnte er in der verkürzten Handelswoche nach Pfingsten doch noch ein knappes Plus schaffen. Für den Mai zeichnet sich am zweitletzten Handelstag des Monats ein Gewinn von mehr als zwei Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freit...

