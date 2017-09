Börse in Frankfurt : Dax steigt deutlich über 12 500 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Marktexperte Craig Erlam vom Währungshändler Oanda sieht die Investoren umso optimistischer werden, je länger Nordkorea weitere Atomtests unterlasse. Zum positiven Umfeld trage auch der Euro bei, der vorerst klar unter 1,20 Dollar blieb, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Eine schwächere Währung erleichtert den Export.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,46 Prozent auf 25 345,54 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,34 Prozent auf 2373,22 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,62 Prozent auf 3517,03 Punkte vor.

Der Zulieferer und Reifenhersteller Continental bestätigte seinen Ausblick für 2017. Die Aktien stiegen im Dax um ein gutes halbes Prozent. Für die Volkswagen-Vorzüge ging es um mehr als 2 Prozent hoch. Der Autobauer erhöht die Investitionen in E-Autos bis 2030 auf 20 Milliarden Euro.

Vor dem Hintergrund der Branchen-Megatrends Vernetzung, autonomes Fahren und E-Mobilität standen zudem die Autozulieferer-Papiere aus dem MDax besonders hoch im Kurs: So legten die Anteilsscheine von Leoni, Norma Group und Hella um bis zu 2 Prozent zu.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,12 Prozent auf 141,86 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,27 Prozent auf 162,26 Punkte nach. Der Euro kostete 1,1936 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1997 (Freitag: 1,2060) Dollar festgesetzt.