Börse in Frankfurt : Dax steigt: Firmenstimmung und steigender Ölpreise stützen

Das Börsenbarometer legte vor diesem Hintergrund um 0,70 Prozent auf 12 822,89 Punkte zu und machte damit einen Teil seiner jüngsten Verluste wett.

Auch die anderen deutschen Aktienindizes präsentierten sich freundlich: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,58 Prozent auf 25 357,52 Zähler vor und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,30 Prozent auf 2274,93 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um fast 1 Prozent nach oben.

Zuletzt hatten die fallenden Ölpreise Sorgen vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur geschürt. Die Preise zogen jedoch von niedrigem Niveau aus wieder etwas an. Gleichzeitig stieg das Geschäftsklima in Deutschland im Juni auf 115,1 Zähler, wie das Ifo-Institut bekannt gab. Damit wurde der Rekordwert vom Vormonat überboten.

Hierzulande gerieten Luftfahrtwerte stark in Bewegung. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte der schwer angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin weitere Unterstützung in Aussicht gestellt, eine Übernahme des Rivalen aber zieht der Manager momentan nicht in Betracht. Die Aktien von Air Berlin fielen zuletzt um mehr als 4 Prozent und grenzten damit zwischenzeitliche Verluste von rund 11,5 Prozent ein.

Die Papiere der Lufthansa hingegen stiegen an der Dax-Spitze um 2,33 Prozent auf 19,065 Euro. Zwischenzeitlich standen die Aktien wieder so hoch wie zuletzt vor drei Jahren. Das Investmenthaus Mainfirst hatte sein Kursziel auf 25 Euro angehoben.

