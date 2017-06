Börse in Frankfurt : Dax steigt nach Briten-Wahl - Absage an «harten» Brexit

Der Anleger am deutschen Aktienmarkt haben das Wahldesaster für die britische Premierministerin Theresa May am Freitag mit Erleichterung quittiert. Viele Marktbeobachter sahen das Votum der Briten als klare Absage an einen «harten» Brexit.