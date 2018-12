Börse in Frankfurt : Dax steigt nur leicht

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat sich der Dax nach einem erneuten Jahrestief stabilisiert. Der deutsche Leitindex schaffte es am «Hexensabbat» nach schwachem Auftakt knapp ins Plus, als sich auch an den US-Börsen ein solider Auftakt abzeichnete.

von dpa

21. Dezember 2018, 15:12 Uhr

Am Nachmittag kletterte er um 0,18 Prozent auf 10.630,73 Punkte. Zuvor war der Dax noch bis auf 10.512 Punkte und damit auf ein neues Tief seit zwei Jahren gefallen.

Der MDax schaffte es hingegen deutlicher in den positiven Bereich. Am Nachmittag stieg der Index der mittelgroßen Werte um 0,71 Prozent auf 21.676,70 Punkte. Der gesamteuropäische EuroStoxx 50 gab derweil noch um 0,1 Prozent auf 2996,53 Zähler nach.

Allgemein war der Handel zu Wochenschluss wegen des «Hexensabbats» von Schwankungen geprägt. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Der Effekt davon, dass Spekulanten die Kurse kurz vor dem Jahreswechsel noch versuchen, in ihre Richtung zu beeinflussen, zeigte sich besonders stark bei den nachrichtlich bewegten Einzelwerten. In gleich mehreren Fällen wechselten diese am Morgen munter ihre Richtung.

Unter besonderer Beobachtung standen die Papiere von Adidas nach starken Geschäftszahlen von Nike. Die Adidas-Aktie stieg moderat um 0,6 Prozent. Anteile von Puma jedoch zogen im MDax deutlicher um 3 Prozent an.

Den Anlegern von Delivery Hero brachte der Verkauf der deutschen Lieferdienste an den Konkurrenten Takeaway.com eine vorgezogene Bescherung ein. Der Deal katapultierte die Aktien zeitweise mit 25 Prozent ins Plus, zuletzt aber flachte der Schwung auf knapp 11 Prozent ab. Die Reaktionen auf die ins Auge gefasste Verschmelzung zweier großer Marktteilnehmer fielen positiv aus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Vortag auf 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 141,69 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 163,41 Punkte nach.

Der Euro geriet durch schwache Wirtschaftsdaten aus Frankreich und Italien etwas unter Druck. Zuletzt wurden 1,1410 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1451 Dollar festgesetzt.