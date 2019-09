Börse in Frankfurt : Dax steigt trotz mauer US-Jobdaten weiter

Der deutschen Aktienmarkt hat am Freitag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft. Der Leitindex Dax trotzte eher enttäuschenden US-Jobdaten und rückte bis zum frühen Nachmittag um 0,51 Prozent auf 12.188,43 Punkte vor.

von dpa

06. September 2019, 15:18 Uhr

Im bisherigen Wochenverlauf hat das Börsenbarometer der starken Vorwoche bis dato rund 2 Prozent Kursplus folgen lassen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 0,54 Prozent auf 26.006,77 Punkte. Bei dem EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand ein moderates Plus zu Buche.

An der Dax-Spitze bauten die Aktien von Thyssenkrupp ihre deutlichen Kursgewinne vom Vortag aus und zogen um knapp 5 Prozent an. Die Papiere profitierten damit weiter von der Nachricht vom Donnerstag, wonach der finnische Konzern Kone sein Interesse am Kauf der Aufzugssparte des Industriekonzerns angekündigt hat.

Im MDax hatten die Anteilsscheine von 1&1 Drillisch mit einem Plus von gut 9 Prozent die Nase vorn. Mit einem zusätzlichen Ausbau des Mobilfunknetzes sollen ärgerliche Funklöcher für Handynutzer in Deutschland vor allem auf dem Land verringert werden. Der Bund schloss dazu Verträge mit 1&1 Drillisch und den weiteren Branchenunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland. Im Zuge dessen ermöglicht der Bund den Netzbetreibern, ihre Zahlungspflichten aus der 5G-Frequenzauktion 2019 mit jährlichen Raten über einen Zeitraum bis 2030 zu strecken. Die Aktien der 1&1-Drillisch-Mutter United Internet zogen um mehr als 6 Prozent an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,64 Prozent am Vortag auf minus 0,60 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,21 Prozent auf 146,53 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 174,78 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1044 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1058 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9043 Euro gekostet.