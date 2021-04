Börse in Frankfurt : Dax steigt über 15.100 Punkte

Der Dax hat am Gründonnerstag seine Rekordjagd wieder aufgenommen und die Marke von 15 100 Punkten überwunden.

Frankfurt/Main | Nachdem der deutsche Leitindex am Mittwoch in einem ruhigen Handel nur knapp an einer Bestmarke vorbeigeschrammt war, ging es nun mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 15.107,17 Zähler in die Osterfeiertage. Im Wochenverlauf bedeutet das für den Leitindex einen Gewinn von knapp zweieinhalb Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte am Donnerstag...

