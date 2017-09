Börse in Frankfurt : Dax steigt weiter: «Irma» und Nordkorea raus aus den Köpfen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 11:59 Uhr

Nach seinem bereits starken Wochenauftakt löse sich der deutsche Leitindex nun von der ängstlichen Phase der vergangenen Wochen, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zum positiven Umfeld trage auch der vorerst unter 1,20 Dollar bleibende Euro bei.

Die Erleichterung über den vergleichsweise glimpflich ausgegangenen Wirbelsturm «Irma» ist nach wie vor groß, was sich auch an den jüngsten Kursgewinnen in den USA und in Asien ablesen ließ.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zuletzt um 0,40 Prozent auf 25 331,30 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,26 Prozent auf 2371,43 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,50 Prozent auf 3512,70 Punkte vor.

An kursbewegenden Konjunkturdaten herrscht Mangel. Die Anleger achten stattdessen auf Aussagen der Autobauer im Rahmen der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Der Zulieferer und Reifenhersteller Continental etwa bestätigte seinen Ausblick auf 2017. Die Aktien verteuerten sich um ein halbes Prozent.

Zudem präsentierten sich Bankenwerte stark. An der Dax-Spitze gewannen die Papiere der Commerzbank rund zweieinhalb Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank gewannen auf Platz drei im Dax ebenfalls mehr als 2 Prozent. Zwischen die beiden Banken-Papiere schoben sich die Aktien der Lufthansa, die mit 23,14 Euro ihren höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren erreichten.