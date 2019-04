Börse in Frankfurt : Dax steigt wieder über 12.200 Punkte

Der Dax hat seine morgendliche Schwäche hinter sich gelassen und ist erstmals seit Anfang Oktober wieder über die Marke von 12.200 Punkten geklettert.

Bis zur Mittagszeit gewann der Dax 0,51 Prozent auf 12.214,87 Punkte und erreichte ein neues Hoch seit Anfang Oktober 2018. In der Karwoche legte das Börsenbarometer damit bislang um 1,8 Prozent zu. Der MDax drehte bis zur Mittagszeit ebenfalls ins Plus und stieg am Donnerstag um 0,09 Prozent auf 25.818,77 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gewann zugleich 0,36 Prozent.

Bevor im Tagesverlauf noch die viel beachteten Stimmungsdaten aus der US-Industrie eine Indikation über die Wirtschaftssituation in den Vereinigten Staaten geben werden, standen hierzulande zunächst einige Unternehmen im Blick.

Im Dax gerieten die Aktien von Wirecard nach ihrer jüngsten Rally wieder mit 2,5 Prozent unter Druck und waren damit Index-Schlusslicht. Händler verwiesen darauf, dass in der Nacht zu Karfreitag das im Februar von der Finanzaufsicht Bafin verhängte Leerverkaufsverbot für Aktien des Zahlungsabwicklers endet. Sollte dieses nicht verlängert werden, könnten Spekulanten in der neuen Woche wieder auf fallende Kurse wetten.

Ein Bericht im «Manager Magazin» über ein mögliches Scheitern der Übernahme des Lichtkonzerns Osram durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle belastete dessen Aktien mit minus 3,5 Prozent. Osram indes betonte, dass weiter «gute Gespräche» geführt würden.

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius überraschte unterdessen mit einem starken Start in das Jahr 2019 und übertraf durchweg die Erwartungen von Analysten. Die Anleger honorierten dies. Die Vorzugsaktien gewannen 1,5 Prozent.

Dagegen brachen die Anteile des Telekomausrüsters Adva Optical Networking trotz positiver Quartalzahlen um etwas mehr als 12 Prozent ein. Am Markt wurde dies vor allem mit Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien begründet.

Beim Onlinehändler Zooplus machte den Anlegern das Wachstum der Neukundenzahlen Mut. Trotz vergleichsweise mauer Umsatzzahlen im ersten Quartal gewannen die Aktien im SDax etwas mehr als 4 Prozent. Allerdings waren sie vor wenigen Tagen erst auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen.