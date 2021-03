Börse in Frankfurt : Dax tritt nach Vortagesrekord auf der Stelle

Der Dax hat nach dem Vortagesrekord eine Verschnaufpause eingelegt.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex startete am Mittwoch mit leichten Verlusten und lag zuletzt 0,04 Prozent im Plus bei 15.014 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,2 Prozent auf 31.788 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es minimal nach unten. Als Stütze für den Markt erwiesen sich positive chinesische Wirtschaftsdaten. So...

