Börse in Frankfurt : Dax trotzt Aussicht auf straffere Geldpolitik

Die Aussicht auf eine möglicherweise nicht mehr ganz so spendable US-Notenbank Fed hat die Anleger hierzulande nicht aus der Ruhe gebracht.

Frankfurt/Main | Die großen deutschen Aktienindizes bewegten sich am Donnerstag kaum von der Stelle und reagierten damit nur moderat auf die am Vorabend veröffentlichten Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve (Fed). Der Leitindex Dax schloss 0,11 Prozent im Plus bei 15.727,67 Punkten und behielt damit das zu Wochenbeginn erreichte Rekordhoch bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.