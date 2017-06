Börse in Frankfurt : Dax überwindet 12 800 Punkte vor US-Zinsentscheid

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Am Dienstag hatte er bereits um rund 0,6 Prozent zugelegt. In Erwartung der geldpolitischen Beschlüsse in den USA dürften sich die Anleger allerdings nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hieß es. Eine Zinserhöhung gilt als ausgemachte Sache. Wichtiger dürften daher Aussagen zum Abbau der nach der Finanzkrise durch milliardenschwere Wertpapierkäufe massiv angeschwollenen Bilanz werden.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann am Morgen 0,36 Prozent auf 25 377,53 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,59 Prozent auf 2288,96 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,40 Prozent aufwärts.

Frische Impulse könnten von der Bekanntgabe neuer Konjunkturdaten ausgehen. Widersprüchliche Konjunktursignale kamen unterdessen aus China: Dort stieg die Industrieproduktion überraschend deutlich, während die Investitionen in Immobilien deutlich langsamer wuchsen.

