Börse in Frankfurt : Dax verliert - Luft ist nach mühsamer Woche raus

Am letzten Handelstag der Woche ist die Luft endgültig raus aus dem deutschen Aktienhandel.

von dpa

10. August 2018, 09:22 Uhr

Der seit Tagen schwerfällige Dax verlor wenige Minuten nach dem Start 0,93 Prozent auf 12.558,15 Punkte. Damit folgt das Barometer den schwächeren Vorgaben aus dem späten US-Handel und von den asiatisch-pazifischen Börsen.

Mit dem aktuellen Kursminus sieht es danach aus, als entscheide sich der Leitindex in dieser Woche nun doch noch für eine etwas deutlichere Richtung, nachdem in den vergangenen Tagen selbst eine große Welle an Quartalsberichten den Index nur wenig von der Stelle gebracht hatten. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Abschlag von einem halben Prozent ab.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitag bislang um 0,89 Prozent abwärts auf 26 744,74 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,69 Prozent auf 2927,48 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,94 Prozent auf 3461,38 Punkte.