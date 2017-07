Börse in Frankfurt : Dax verliert - sinkende Ölpreise und schwache Autobauer

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Schon seit Handelsbeginn hatte der weiter starke Euro, der die Exportaussichten europäischer Unternehmen beeinträchtigen kann, den Dax gebremst.

Zuletzt büßte der deutsche Leitindex 0,93 Prozent auf 12 331,02 Punkte ein. Damit steuert er auf einen Wochenverlust von knapp zweieinhalb Prozent zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,49 Prozent auf 24 734,87 Punkte bergab und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,18 Prozent auf 2287,62 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,59 Prozent auf 3478,73 Punkte.

Die Aktien der Autobauer gehörten zu den größten Verlierern im Dax, nachdem ein Pressebericht sie mit einem Kartellvorwurf konfrontierte. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler hätten sich in geheimen Arbeitskreisen zu Technik, Kosten und Zulieferern abgesprochen, schrieb der «Spiegel». Die VW-Vorzugsaktien büßten 3,53 Prozent ein. Für BMW und Daimler ging es um 2,83 beziehungsweise 2,38 Prozent nach unten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 140,90 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,28 Prozent auf 162,43 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1637 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1485 Dollar festgesetzt.

