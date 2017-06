Börse in Frankfurt : Dax vor EZB-Sitzung und Briten-Wahl im Plus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Er rückte gegen Mittag um 0,32 Prozent auf 12 715,38 Punkte vor. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen dagegen verlor 0,15 Prozent auf 25 210,26 Punkte. Das Technologiewerte- Barometer TecDax büßte 0,19 Prozent ein auf 2298,88 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es indes um 0,32 Prozent hoch.

Neben der Wahl in Großbritannien steht auch die Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey vor einem Ausschuss des US-Senats an. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte am Nachmittag nach Einschätzung von Bankvolkswirten allenfalls kleine Schritte in Richtung einer weniger lockeren Geldpolitik unternehmen.

Die Aktien von RWE und Eon zeigten sich mit einem Plus von fast 1 beziehungsweise mehr als 2 Prozent weiter im Aufwind. Am Vortag waren sie angesichts der vom Bundesverfassungsgericht gekippten Brennelementesteuer um jeweils mehr als 5 Prozent nach oben geschnellt. Für die Anteile von Thyssenkrupp ging es nach einer positiven Äußerung der Schweizer Bank Credit Suisse um rund 3 Prozent aufwärts.

Im MDax reagierten die Papiere des Autozulieferers Hella auf eine Abstufung durch Kepler Cheuxreux mit einem Minus von rund 1 Prozent. Der Ausstieg des langjährigen Großaktionärs Kinnevik bei Rocket Internet drückte die Aktien der Berliner Start-Up-Schmiede im SDax mehr als zweieinhalb Prozent ins Minus.

Die Beteiligungsgesellschaft trennte sich von 10,9 Millionen Rocket-Aktien. Die Aktien von Heidelberger Druck gewannen hingegen nach der Vorstellung einer neuen Wachstumsstrategie fast 4 Prozent.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:05 Uhr