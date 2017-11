Börse in Frankfurt : Dax weiter auf Rekordkurs - auch für MDax Bestmarke

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne aus. Am Nachmittag stand er 1,86 Prozent höher bei 13 475,64 Punkten, womit er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13 400 Punkten knackte.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen vertreten sind, zeigte sich ebenfalls in Rekordlaune und gewann zuletzt 1,07 Prozent auf 26 935,52 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,36 Prozent auf 2579,57 Zähler zu und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit 2001. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,90 Prozent auf 3706,86 Punkte bergauf.

In den USA hatten am Dienstag vor allem Gewinne in der Technologiebranche für stabile Kurse gesorgt und die Indizes an der Nasdaq auf Rekordstände getrieben. Spannend wird es für Investoren am Abend mit Blick auf die US-Notenbank Fed. Dabei sind insbesondere Aussagen zur möglichen Anzahl von Zinserhöhungen im kommenden Jahr von Interesse, die den Kurs des US-Dollar zum Euro bewegen könnten.

Die Aktien der Deutschen Telekom konnten von der guten Börsenstimmung nicht profitieren. Sie büßten 1,15 Prozent ein, nachdem das japanische Wirtschaftsblatt «Nikkei» berichtet hatte, dass Softbank nicht länger an einer Fusion seiner Mobilfunktochter Sprint mit der rivalisierenden Telekom-Tochter T-Mobile US interessiert sei.

Im MDax gehörten die Anteilsscheine von Airbus mit plus 3,11 Prozent zu den Favoriten. Sie profitierten - wie schon am Vortag im Pariser Handel - von positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns. Für die Titel des Chemikalienhändlers Brenntag ging es um 3,32 Prozent hoch. Beim TecDax-notierten 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions stand ein knappes Minus zu Buche. Hier sahen Börsianer schwache Quartalszahlen des US-Konkurrenten 3D Systems als Kursbremse. Dessen Aktien büßten über ein Viertel ihres Werts ein.

Der Euro sank auf 1,1611 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1638 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 141,66 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,15 Prozent auf 162,48 Punkte.