Börse in Frankfurt : Dax wieder über 13 000 Punkten

18.Okt.2017 | 10:21 Uhr

Der deutsche Leitindex rückte um 0,12 Prozent auf 13 011,07 Punkte vor. Damit bleibt das am Freitag erreichte Rekordhoch bei gut 13 036 Punkten in Reichweite.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 26 220,74 Punkte kaum vom Fleck. Er hatte am Dienstag noch eine historische Bestmarke erreicht. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand zur Wochenmitte ein Plus von 0,04 Prozent auf 2514,92 Punkte zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat nahezu auf der Stelle.

Der wichtigste wirtschaftliche Impuls dürfte zur Wochenmitte der Konjunkturbericht der US-Notenbank werden. Dieser wird allerdings erst nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht.

Hierzulande präsentierte Zalando frische Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal. Der Online-Modehändler hatte zwar noch einmal sein Wachstumstempo beschleunigt. Hohe Investitionen zum Ausbau des Geschäfts jedoch drückten stärker auf das Ergebnis des MDax-Konzerns als Experten angenommen hatten. Die Aktien waren im frühen Handel um bis zu 4,76 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober abgesackt. Zuletzt erholten sich die Papiere wieder etwas und verloren nur noch 1,84 Prozent auf 43,40 Euro.

Am MDax-Ende gaben die Anteilsscheine von Dürr rund 2,5 Prozent nach. Der Anlagen- und Maschinenbauer wird zwar beim Auftragseingang immer zuversichtlicher. Anleger könnten jedoch argumentieren, dass das Unternehmen Aufträge zulasten der Margen annimmt, nannte ein Händler einen möglichen Grund für das Kursminus.

Für die Anteilsscheine von Borussia Dortmund ging es um mehr als 4 Prozent nach unten. Dem aktuellen Bundesliga-Primus droht nach einer blamablen Vorstellung bei Außenseiter Apoel Nikosia das vorzeitige Aus in der Champions League. «Wenn die Dortmunder so früh schon ausscheiden, entgehen ihnen Millioneneinnahmen», sagte ein Händler.

Am Dax-Ende fielen die Papiere von HeidelbergCement um rund 1,5 Prozent und litten damit unter einem skeptischen Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan.