Börse in Frankfurt : Dax zum Wochenausklang im Minus

Vor dem von den Anlegern mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax nachgegeben. Der deutsche Leitindex büßte 0,56 Prozent auf 12.286,09 Punkte ein.

von dpa

09. März 2018, 12:22 Uhr

In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax der mittelgroßen Werte am Freitag um 0,12 Prozent auf 26.018,04 Punkte nach unten. Der TecDax der Technologiewerte hingegen stieg um 0,73 Prozent auf 2677,66 Punkte. Hier half, dass die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers Siltronic auf ein Rekordhoch stiegen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Minus.

Die Einführung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump blieb derweil ein Thema unter den Börsianern. Es sei bislang nicht davon auszugehen, dass Trump die Zölle auf zusätzliche Güter erweitern werde, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Der Widerstand innerhalb des Kongresses und auch der Industrie sei in den vergangenen Tagen enorm gewesen. Der Präsident wolle es sich mit dem US-amerikanischen Unternehmerlager nicht verscherzen.

Auch die Konjunktur geriet wieder in den Blick. Am frühen Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar veröffentlicht. Vor allem auf die Löhne und die Gehälter dürften Anleger genau schauen. Denn vor einem Monat hatte ein starker Anstieg der Löhne die Sorge um rascher steigende Leitzinsen geschürt und die weltweiten Aktienmärkte stark belastet.

Hierzulande fielen die Aktien des Autozulieferers Continental am Dax-Ende um gut 2 Prozent. Damit gaben die Papiere die Gewinne vom Vortag wieder komplett ab, die sie nach Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen für 2017 eingefahren hatten.

Den letzten Platz im MDax belegten die Papiere von Salzgitter mit einem Minus von mehr als 3 Prozent. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux strich seine Kaufempfehlung. Angesichts der US-Strafzölle sei Salzgitter als reiner Exporteur im Nachteil gegenüber europäischen Herstellern, die auch in den USA produzierten.