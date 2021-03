Börse in Frankfurt : Dax zum Wochenstart mit moderatem Plus

Die weiterhin gute Grundstimmung am Aktienmarkt hat dem Dax am Montag moderate Gewinne beschert.

Frankfurt/Main | Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland war der hiesige Leitindex zwar nach den jüngsten Rekorden schwächer gestartet, dank erneut sehr fester Autowerte konnte er seine Verluste aber abschütteln. Am Ende stand ein Plus von 0,25 Prozent auf 14.657,21 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,71 Prozent auf 31.848,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.