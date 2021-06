Börse in Frankfurt : Dax zur Wochenmitte ohne Schwung

Nach dem Rekord am Vortag hat sich der Dax am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt.

Frankfurt/Main | Bis zum Abend kam der deutsche Leitindex nur mühsam voran und schloss mit plus 0,23 Prozent bei 15.602,71 Punkten. Am Vortag war der Dax noch bis auf ein Rekordhoch von 15.685 Zählern gestiegen, hatte dann aber einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Auch beim MDax ließ der Schwung am Mittwoch nach, nachdem der Index der mittleren Werte im früh...

