Börse in Frankfurt : Dax zurück im Plus - Entschädigung-Aussicht treibt RWE an

Fredrik von Erichsen

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben wieder etwas Zutrauen gefasst. Nach zwei schwachen Börsentagen schaffte der Dax den Sprung ins Plus. von dpa

23. Januar 2019, 15:04 Uhr Zuletzt stieg der Leitindex um 0,24 Prozent auf 11.116,73 Punkte. Die Marke von 11.000 Punkten konnte er damit verteidigen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte mit 0,71 Prozent auf 23. 487,09 Punkte stärker zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,4 Prozent vor. Der Dow Jones Industrial dürfte mit freundlicher Tendenz starten. Rückenwind kommt von der Wall Street, wo mit United Technologies und Procter & Gamble zwei Börsenschwergewichte mit überraschend guten Quartalszahlen aufgewartet hatten. Mit Abstand größter Kursgewinner im Dax waren die Papiere von RWE. Die Aussicht auf Entschädigungen für den Kraftwerksbetreiber im Fall des Ausstiegs aus der Kohleverstromung ließ den Kurs um knapp 5 Prozent steigen auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober. An der Börse habe man sich zuletzt zu sehr auf die Belastungen eines Kohleausstiegs für RWE kapriziert, sagte Alberto Gandolfi von Goldman Sachs. Er schätzte die möglichen Kompensationszahlungen für RWE auf 3,5 Milliarden Euro. Aktien von Eon legten um 1,4 Prozent zu. Die Deutsche Börse blickt beim Gewinn optimistischer auf das abgelaufene Jahr als bisher. Mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent knüpften die Aktien an die Kursgewinne der vergangenen Wochen an.Der geplante Einstieg eines Investors aus China bei der Heidelberger Druck AG ließ den Kurs um fast 20 Prozent nach oben schnellen. Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,11 Prozent am Dienstag auf 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 141,99 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 164,43 Punkte nach. Der Euro bewegte sich kaum von der Stelle, er kostete zuletzt 1,1357 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1354 US-Dollar festgesetzt. zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen

Nachrichtenticker Regional Lokal Land Mehr Regionales Mehr Lokales Mehr Deutschland & Welt