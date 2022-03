Wirtschaft : Den Fluss freiräumen

Wenn ein Fluss oder andere Gewässer zugefroren sind, können dort eigentlich keine Schiffe fahren. Doch es gibt spezielle Schiffe, die genau dann zum Einsatz kommen: Eisbrecher.

Wie der Name es schon verrät, brechen sie das Eis. Die Schiffe sind so gebaut, dass sie das Eis mit ihrem vorderen Teil kaputt machen können. Außerdem haben sie extra starke Motoren, damit sie vorankommen. Manchmal werden Eisbrecher auch eingesetzt, wenn andere Schiffe im Eis festsitzen. Sonst ist ihre Aufgabe ähnlich wie die eines Schneeflugs: den We...

