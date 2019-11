Börse in Frankfurt : Deutsche Aktien bekommen China-USA-Spannungen zu spüren

Weitere Spannungen zwischen den USA und China wegen der Situation in Hongkong haben auch am deutschen Aktienmarkt Spuren hinterlassen.

28. November 2019, 15:02 Uhr

Der Handel verlief insgesamt träge angesichts des «Thanksgiving»-Feiertages in den USA. Damit fehlen viele der großen Investoren am Markt.

Der Dax verbuchte am Nachmittag ein Minus von 0,40 Prozent auf 13 234,43 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel, der am Vortag ein Rekordhoch markiert hatte, sank zuletzt um 0,18 Prozent auf 27 482,77 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,29 Prozent nach unten.

Automobilwerte waren europaweit schwach. Die konjunktursensible Branche leidet für gewöhnlich unter negativen Nachrichten zum Handelskonflikt besonders stark. Am Dax-Ende verbilligten sich BMW um 1,7 Prozent, Daimler verloren 1,1 Prozent.

Der Investorentag des Triebwerkherstellers MTU bewegte dessen Aktien kaum. Der Dax-Neuling will im kommenden Jahr weiter vom Wachstum der zivilen Luftfahrt profitieren. Im MDax gaben die Osram-Aktien um einen weiteren Prozent nach. Der in der Schweiz notierte österreichische Halbleiterhersteller AMS kommt mit der geplanten Übernahme des deutschen Leuchtenherstellers bislang nicht gut voran. Es haben bisher kaum Osram-Aktionäre das Angebot angenommen.

Top-Wert im MDax waren Aroundtown mit plus 1,8 Prozent. Mit 8,018 Euro hatten die Papiere zuvor ein Rekordhoch erreicht. Eine Hochstufung belebte Aktien des Online-Portalbetreibers Scout24. Das Plus belief sich auf 1,2 Prozent.

Am SDax-Ende verloren die Aktien des Technologiekonzerns Isra Vision nach zuletzt zweitägiger Erholung 6 Prozent. Warburg Research hatte die Papiere abgestuft. Borussia Dortmund sanken nach der Niederlage gegen Barcelona um 4 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite auf minus 0,38 Prozent von minus 0,37 Prozent am Vortag. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 144,72 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,02 Prozent auf 171,26 Punkte nach. Der Euro bewegte sich mit zuletzt 1,1007 US-Dollar kaum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1009 Dollar festgesetzt.