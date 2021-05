Verhandlungen mit GDL : Deutsche Bahn unterbreitet Lokführer-Gewerkschaft Angebot

Dritte Runde, erstes Angebot: Die Deutsche Bahn legt im Tarifstreit mit der GDL 1,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt auf den Tisch. Die Lokführer-Gewerkschaft hatte deutlich mehr gefordert.

Berlin | Die Deutsche Bahn hat in der dritten Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) eine Lohnsteigerung von 1,5 Prozent ab dem kommenden Jahr sowie eine Laufzeit bis 2023 angeboten. Darüber hinaus will der Konzern für die Vertragszeit betriebsbedingte Kündigungen ausschließen und in diesem und kommendem Jahr „auf hohem Niveau“ neue...

