Dennoch zuversichtlich : Deutsche Börse erwartet nach Rekordjahr schwächeren Start

Der rege Handel an den Finanzmärkten in der Corona-Krise hat der Deutschen Börse ein Rekordjahr beschert. 2021 dürfte es nicht so einfach werden, neue Bestmarken zu erreichen. Dennoch bleibt der Vorstand bei seinen ehrgeizigen Zielen.

Eschborn | Nach einem Rekordgewinn 2020 dämpft Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer die Erwartungen für die nächsten Monate. Der Vorstand sei „weit davon entfernt, übermütig zu werden, wir müssen wachsam bleiben“, sagte Weimer am Donnerstag. Das historisch gute E...

