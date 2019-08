Das Portfolio des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen war auf bundesweit gut 165.000 Wohnungen gewachsen. Nun will der Konzern knapp 10.000 Wohnungen verkaufen, erwirbt jedoch an anderer Stelle 4000 neue Einheiten.

von dpa

13. August 2019, 13:06 Uhr

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen will Tausende Wohnungen verkaufen. 6500 Wohnungen stünden in Norddeutschland zur Disposition, außerdem 3000 in Berlin, wie der größte private Vermieter der Hauptstadt mitteilte.

«Es ist total klar, dass es mehr und mehr Sinn macht, die Rolle des Verkäufers zu übernehmen», sagte Vorstandschef Michael Zahn in einer Analystenkonferenz. Dies habe nichts mit dem geplanten Berliner Mietendeckel zu tun. «Wir sehen im Markt eine Menge billiges Geld und eine steigende Nachfrage.»

Zuletzt war das Portfolio des Konzerns auf bundesweit gut 165.000 Wohnungen gewachsen. Während in diesem Jahr insgesamt etwa 10.000 Wohnungen verkauft werden sollen, seien zugleich etwa 4000 Einheiten erworben worden, wie Zahn sagte. «Das ist etwas, was auch in den nächsten Jahren zu erwarten ist.» Er kündigte für das dritte Quartal ein Konzept an, wie das Segment Pflegeimmobilien weiter wachsen könne. Die Konzernstrategie werde sich aber nicht fundamental ändern.