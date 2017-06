Verkehr : Die e-„Schwalbe“ zum Ausleihen

vergrößern 1 von 1 Foto: ZVS 1 von 1

Das DDR-Kultmoped „Schwalbe“ beginnt in einer Elektroversion zum Ausleihen ein neues Leben in Berlin. Der E-Roller-Vermieter Emmy will ab Ende Juli 450 Elektro-Schwalben in sein Angebot aufnehmen. „Die Schwalbe ist ein Kultobjekt und verkörpert nun auch noch den neusten Stand der Technik“, teilte Emmy am Montag mit. Die Elektro-Schwalbe wird von der Münchner Firma Govecs hergestellt. Sie trägt zwar den alten Namen der Simson-Schwalbe aus der DDR und ähnelt ihr auch äußerlich, hat technisch aber nur noch wenig mit ihr gemeinsam.

Emmy wird künftig in Berlin etwa 700 Elektro-Roller und -Mopeds verleihen. Dazu kommen seit kurzem auch Roller in Hamburg. Ein Teil der bisherigen Berliner Roller wird in eine weitere Stadt verlagert.

Der Konkurrent Coup des Bosch-Konzerns will seine Roller-Flotte in Berlin in diesem Jahr auf 1000 aufstocken. Auch Coup expandiert in andere Städte.

Das Kurzstrecken-Verleihmodell von Coup und Emmy funktioniert ähnlich wie die neuen Autovermieter, die ihr Angebot Car-Sharing nennen. Die Autos oder Roller stehen an beliebigen Standorten in den Innenstädten der Großstädte. Auf einer Smartphone-App sieht der Kunde den nächsten Standort, geht dorthin, mietet, öffnet und bezahlt das Fahrzeug per App und fährt los.

von Andreas Rabenstein

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:00 Uhr