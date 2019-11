Windindustrie : Enercon hält auch nach Krisentreffen an Stellenabbau fest

Der Anlagenbauer Enercon will bis zu 3000 Stellen streichen. Auch ein Krisentreffen mit der Politik scheint an dem Vorhaben nichts zu ändern. Der Fall zeigt, wie heikel die Lage der Windindustrie in Deutschland ist.

von dpa

13. November 2019, 13:25 Uhr

Der Windanlagenbauer Enercon hält auch nach einem Krisentreffen mit Politikern aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am angekündigten Abbau von bis zu 3000 Stellen fest.

«Letztendlich müssen wir jetzt für uns ganz klar festhalten, dass an dem Schritt, den wir am Freitag angekündigt haben, kein Weg vorbeigeht», sagte Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig in der Staatskanzlei in Hannover. Ein wesentlicher Grund sei, dass in Deutschland in letzter Zeit kaum noch neue Windkraftanlagen errichtet worden seien. «Es bricht etwas weg, was wir nicht auffangen können.»

Mögliche Schritte der Bundesregierung zur Wiederbelebung der Windenergie könnten den Jobabbau nicht mehr verhindern. «Die Maßnahmen, die wohlwissend jetzt angepackt werden können und die kurz- und mittelfristiger Natur sind, kommen jetzt zu spät», sagte Kettwig. «Die Messe ist gelesen.»

Vor dem Krisentreffen hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil angekündigt, für die Jobs in der Branche zu kämpfen. Im Vordergrund stehe «ganz klar das Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze in der Windenergiebranche zu erhalten beziehungsweise künftig auch wieder neue Jobs - insbesondere auch in Ostfriesland - zu schaffen.»

Enercon hatte für den Stellenabbau die Energiepolitik der Bundesregierung mitverantwortlich gemacht. Die Bundesregierung will bis 2030 den Ökostrom-Anteil beim Stromverbrauch zwar auf 65 Prozent steigern. In den ersten neun Monaten lag er bei rund 43 Prozent. Doch die Zeiten, in denen Deutschland der größte Markt für Windkraftanlagen in Europa war, sind vorbei. Im ersten Halbjahr kam der Ausbau der Windkraft an Land fast zum Erliegen. Als Hauptgründe der Branchenkrise gelten wenige Flächen, lange Genehmigungsverfahren und Klagen von Bürgerinitiativen.