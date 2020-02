Börse in Frankfurt : Erholung verhilft Dax zurück über 13.000 Punkte

Im Schatten des Coronavirus hat sich der Dax am Montag etwas von seinen vierprozentigen Verlusten aus der Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex stieg wieder über die Marke von 13.000 Punkten.

von dpa

03. Februar 2020, 18:03 Uhr

Zum Börsenschluss stand der Dax 0,49 Prozent höher bei 13.045,19 Punkten. Der MDax schaffte es mit 0,22 Prozent ins Plus auf 28.046,05 Zähler.

In puncto Coronavirus kamen am Montag keine Entspannungssignale. Die Zahlen der Infektionen und Todesfälle stiegen weiter. Der Ausbruch der Krankheit hat in China mittlerweile mehr Menschenleben gefordert als die Sars-Pandemie vor 17 Jahren.

Die Börsen in Europa und den USA profitierten aber davon, dass die chinesische Notenbank dem Finanzsystem des Landes neben einer Geldspritze auch mit einer begrenzten Zinssenkung unter die Arme greift.