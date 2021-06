Einstiger Krisenjet : Erste Boeing 737 Max bei Tuifly angekommen

Zwei Abstürze, mehr als 300 Tote - fast zwei Jahre war ein weltweites Startverbot für den Krisenjetzt 737 Max verhängt worden. Nun soll es bald wieder losgehen.

Hannover/Seattle | Auch in Deutschland kommen nach der europäischen Startfreigabe im Winter nun die ersten Exemplare des früheren Boeing-Krisenjets 737 Max an. Bei der Tui-Gesellschaft Tuifly traf bereits zu Beginn dieser Woche eine Maschine am Stammsitz Hannover-Langenhagen aus den USA ein. Wie es am Donnerstag aus dem Unternehmen hieß, bleibt sie dort zunächst aber...

