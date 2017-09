Börse in Frankfurt : Etwas schwächerer Eurokurs stützt Dax-Erholung

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Der Dax schloss 0,72 Prozent im Plus bei 12.142,64 Punkten. Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es um 0,62 Prozent auf 24.826,98 Zähler nach oben und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,80 Prozent auf 2310,99 Punkte.

In China hatte sich die Stimmung bei kleineren und privaten Industriebetrieben im August besser entwickelt als von Experten erwartet. Aus den USA folgten dann am Nachmittag durchwachsene Konjunkturdaten. So war die Stimmung in der US-Industrie im August auf ein Mehrjahreshoch gestiegen.

Allerdings hatten auf dem US-Arbeitsmarkt die Beschäftigungszahl sowie die Löhne und Gehälter weniger als erwartet zugelegt. Helaba-Experte Ralf Umlauf sieht den amerikanischen Arbeitsmarkt aber «ungeachtet der Enttäuschung in einer soliden Verfassung», welche für eine wachsende Wirtschaft spreche.

erstellt am 01.Sep.2017 | 18:01 Uhr