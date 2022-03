Krieg in der Ukraine : EU-Kommission sucht Alternativen zu russischem Gas

Wie sollen angesichts des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine die europäischen Gasspeicher gefüllt werden? Die Komission will nächste Woche einen Plan vorlegen.

Wegen der Spannungen mit Russland sucht die EU-Kommission neue Wege, um die europäischen Gasspeicher bis Oktober zu mindestens 80 Prozent zu füllen. Das kündigte Energiekommissarin Kadri Simson am Donnerstag an. „Das ist eine riesige Aufgabe“, sagte sie in einer Anhörung des Europaparlaments. Nächste Woche will die Behörde einen Plan vorlegen, der auc...

