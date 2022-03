Seit Jahren in IW-Auswertung vorne : Fachkräftemangel: Warum das Emsland das Sorgenkind Deutschlands ist

Vom „Armenhaus der Republik“ zum „Fachkräfte-Sorgenkind“? Die Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist deutlich: Nicht der Osten Deutschlands, der landläufig oft mit wenig attraktiven Arbeitsplätzen in Verbindung gebracht wird, liegt hinsichtlich fehlender Fachkräfte an erster Stelle. Das Sorgenkind der Nation ist ganz wo anders: in Niedersachsen.

Wenn es um fehlende Fachkräfte geht, steht nicht Ostdeutschland an erster Stelle. Probleme in dieser Hinsicht gebe es dort erst seit Kurzem, sagt Alexander Burstedde, Analyst beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Das IW befasst sich seit Jahre mit dem Fachkräftemangel in Deutschland. Negativ heraus sticht hier vor allem das Emsland und die Grafs...

