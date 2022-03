Entspannende Erfahrung : „FAR: Changing Tides“: Segeln durch eine verlassene Welt

Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön: In „FAR: Changing Tides“ müssen Spielerinnen und Spieler in einer verlassenen, bildschönen Welt ihr eigenes Schiff über Wasser halten.

Sich alleine auf einer verlassenen Erde von der See treiben lassen: eigentlich ein Weltuntergangsszenario. Oder aber eine entspannende Vorstellung? Wer sich in diesen Traum hineinversetzen möchte, findet in „FAR: Changing Tides“ ein wenig Ablenkung von der Realität. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Toe, der auf einem Schiff durch ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.