Fast-Food-Kette : Filialen offen, aber Burger King will raus aus Russland

Krieg gegen die Ukraine: McDonald's hat angekündigt, seine Russland-Filialen zu schließen. Nun unternimmt auch Burger King erste Schritte, allerdings ist da noch der russische Franchise-Partner.

Der Mutterkonzern der Fast-Food-Kette Burger King will angesichts des Kriegs gegen die Ukraine sein Geschäft in Russland aufgeben. Allerdings dürfte dies aufgrund der dortigen Franchise-Partner ein schwieriges Unterfangen werden, teilte Restaurant Brands International (RBI) mit. Der Rückzug aus dem Land sei geplant, werde aber einige Zeit in Anspruch ...

