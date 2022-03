Tarifkonflikt : Flughafen Hamburg: Alle Abflüge am Dienstag gestrichen

Aufgrund eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen am heutigen Dienstag alle Abflüge am Hamburger Flughafen aus. Wie der Flughafen bestätigte, seien die Sicherheitskontrollen ganztägig für Passagiere geschlossen. Ursprünglich waren für Dienstag 88 Abflüge vorgesehen. Ankünfte seien weiterhin möglich, streikbedingt müssen Passagiere aber auch hier mit Verzögerungen und Streichungen rechnen. Der Flughafen teilte am Dienstagmorgen mit, dass bislang 31 der 92 geplanten Ankünfte gestrichen sein. Fluggäste werden gebeten, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle schon vergangene Woche zum Streik aufgerufen. Ein Verdi-Sprecher teilte am frühen Dienstagmorgen mit, die Beteiligung unter den Beschäftigten sei hoch, zur Frühschicht sei niemand erschienen. Seinen Angaben zufolge waren auch nur wenige Passagiere am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.