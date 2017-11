Übernahmeofferte : Fortum-Angebot für Uniper läuft bis 16. Januar

Der finnische Energiekonzern Fortum hat seine Übernahmeofferte für den Kraftwerksbetreiber Uniper vorgelegt. Wie bereits bekannt, will der Konzern 22 Euro je Aktie zahlen, wie es in einer Mitteilung von Fortum an diesem Dienstag hieß.