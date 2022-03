Landwirtschaft : Früher Start in die schleswig-holsteinische Spargelsaison

Heimischer Spargel gehört für viele Menschen zum Frühling dazu wie Sonnenschein und Blumen. In diesem Jahr kann der Genuss relativ früh beginnen. Doch ganz billig wird der Spargel wohl nicht sein.

Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr früh in die Spargelsaison starten. Nach einem nassen Jahresbeginn haben sich die Wetterbedingungen für den Spargel in Schleswig-Holstein deutlich verbessert. Zum offiziellen Start am 5. April könnten viele Produzenten die erste Ware anbieten, wie der Spargelberater der Landwirtschaftskammer, Thomas Hanf, sagte. Da...

