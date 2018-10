Schmutzige Luft und Abgase : Gericht entscheidet über Diesel-Fahrverbot in Berlin

Erste Einschränkungen für Diesel-Fahrzeuge gibt es in Hamburg. Stuttgart und Frankfurt folgen nächstes Jahr - bald auch die Bundeshauptstadt?

von dpa

09. Oktober 2018, 08:11 Uhr

Im Streit um schmutzige Luft und Diesel-Abgase verhandelt das Berliner Verwaltungsgericht heute über mögliche Fahrverbote in der Hauptstadt.

Die Deutsche Umwelthilfe will mit ihrer Klage erreichen, dass Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 aus dem S-Bahn-Ring und von einigen anderen Straßen verbannt werden. Das könnte in der Stadt bis zu 200.000 Autos treffen, außerdem Fahrzeuge von Pendlern sowie Lastwagen. Das Gericht könnte noch am Dienstag entscheiden.

An vielen Stellen wird der Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid überschritten. Der Senat will aber Fahrverbote abwenden. Die Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken hat in der Vergangenheit einiges vorgeschlagen, um die Luft zu verbessern: Neue Abgasfilter für Busse, E-Auto-Förderprämien für Unternehmer, Umstellung auf Elektroantrieb bei allen Bussen bis 2030. Es sollen neue Radwege und Tempo-30-Zonen entstehen.

Nach einer Modellrechnung der Senatsverwaltung wird im Jahr 2020 ohne Fahrverbote an mindestens 20 Straßen der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter noch überschritten - trotz anderer Gegenmaßnahmen.

Zu den betroffenen Straßen gehören wichtige Achsen wie die Leipziger Straße, die Hermannstraße, der Spandauer Damm, der Mariendorfer Damm und die Sonnenallee. Die Verwaltung prüft auch, ob Fahrverbote von 2020 an für modernere Diesel der Abgasnormen Euro 6a, 6b und 6c nötig werden könnten.

Die Umwelthilfe besteht vor Gericht auf einer großen Verbotszone für Dieselwagen in der Berliner Innenstadt. Zu hohe Werte der Stickoxide seien ein «flächendeckendes Problem». Deshalb genüge es nicht, für ältere Dieselfahrzeuge lediglich einige Straßen zu sperren.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote für zulässig erklärt - wenn sie verhältnismäßig sind. In Hamburg sind schon zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt. In Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Einfahrverbot geplant. Kürzlich hatte ein Gericht auch Fahrverbote für die Innenstadt der Pendlermetropole Frankfurt am Main von 2019 an angeordnet.