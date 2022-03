Oldenburg : Gericht weist Zivilklage von Ex-EWE-Chef weitgehend ab

Der Ex-Vorstandschef des Energieversorgers EWE, Matthias Brückmann, ist mit seiner Zivilklage gegen seinen Ex-Arbeitgeber vor dem Landgericht Oldenburg weitgehend gescheitert. Die 15. Zivilkammer entschied zwar in ihrem Urteil, dass Brückmann rechtmäßig aus der Zeit seiner Beschäftigung noch Tantiemen von EWE in Höhe von 50.000 Euro erhalten muss. Im Übrigen wies das Gericht die Klage aber ab. So muss Brückmann aufgrund einer Widerklage von EWE 69.455 Euro nebst Zinsen an das Unternehmen zahlen, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte.

Der EWE-Aufsichtsrat hatte Brückmann im...

