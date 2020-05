Börse in Frankfurt : Gute Laune am Aktienmarkt: Dax legt deutlich zu

Am deutschen Aktienmarkt hält die gute Laune an: Nach seinem starken Wochenstart ist der Dax in den ersten Handelsminuten über die Marke von 11.500 Punkten gestiegen. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 1,02 Prozent auf 11.507,49 Punkte.

von dpa

26. Mai 2020, 09:39 Uhr

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte rückte um 1,17 Prozent auf 25.378,37 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,2 Prozent.

Die geopolitischen Spannungen blieben für den Moment im Hintergrund, die Anleger seien stattdessen ganz auf die Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus fokussiert, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader: «Immer mehr Länder befinden sich auf dem Weg zurück in die Normalität und die Aussichten auf einen baldigen Impfstoff haben sich verbessert».