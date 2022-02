Wirtschaft : Habeck-Prognose: Schneller Hochlauf von Wasserstoffnutzung

Die Integration von Wasserstoff als Energieträger wird nach Überzeugung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kurzfristig deutlich Fahrt aufnehmen. „Das wird jetzt in kurzer Zeit einen sehr schnellen Hochlauf erleben“, sagte der Grünen-Politiker am Montag beim Besuch des auf Wasserstofftechnologien spezialisierten Energieunternehmens Apex in Laage bei Rostock. „Alle stehen eigentlich Gewehr bei Fuß.“ Die Politik müsse gesetzliche Grundlagen schaffen, aber auch finanzielle Unterstützung leisten.

Die EU habe unter anderem die Wasserstoffproduktion als Projekt von besonderem strategischen Interesse definiert. Deutschland habe noch in der vorangegangenen Wahlperiode 62 Projekte definiert, die staatlich gefördert werden sollen. „Fünf davon aus Mecklenburg-Vorpommern und eines eben hier von Apex.“ Nach einer Prüfung durch die EU könnte hier Ende de...

