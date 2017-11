Quiz der Verbraucherzentrale : Hätten Sie es gewusst?

Lösung B: Nein, die Kennzeichnung „Bio“ sagt nur etwas über die Produktionsweise aus, die Produkte können auch aus Ländern außerhalb der EU stammen. Auch wenn viele Verbraucher regional vermarktete Bio-Produkte kaufen wollen, so gibt es doch in den einschlägigen Rechtsvorschriften (EU-Öko-Verordnung) keine Aussagen dazu, in welcher Entfernung zum Erzeugungsort Bio-Lebensmittel vermarktet werden dürfen. Diese können also durchaus aus China oder Neuseeland nach Deutschland auf den Teller gelangen.