Luftverkehr : Hamburger Flughafen: Nach Streik wieder Ferien-Normalität

Ein Warnstreik hatte am Dienstag den Hamburger Flughafen lahm gelegt. Die Auswirkungen waren auch am Mittwoch noch zu spüren. Mittlerweile hat sich die Lage in den Terminals wieder beruhigt. Wartezeiten sollten Fluggäste dennoch einplanen - aus anderen Gründen.

Auf dem Hamburger Flughafen ist nach dem hohen Andrang mit langen Wartezeiten wegen des Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte nun wieder normaler Ferien-Alltag in den Terminals. „Die Lage ist ruhig bei uns heute. Es läuft wieder alles ganz normal“, sagte eine Flughafensprecherin am Donnerstag in Hamburg. Fluggäste sollten sich dennoch gerade in Spitzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.